Оккупанты обстреляли из гранатометов украинские позиции около Водяного

Боевых потерь в рядах ОС нет.

Оккупанты обстреляли из гранатометов украинские позиции около Водяного
Фото: Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы три нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований.

Боевых потерь среди украинских военных нет, информирует пресс-центр ООС.

Так, в районе Новотошковского роSSийские оккупанты вели огонь по украинским позициям из стрелкового оружия. Неподалеку от Водяного враг обстреливал украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ", - говорится в утренней сводке.

По состоянию на 7:00 10 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинские воины не пострадали.

Напомним, президент Владимир Зеленский, который вчера находился на передовой, констатировал значительное снижение обстрелов "за последние 7-10 дней". Однако, по его словам, "есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери".

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