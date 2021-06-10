Кравчук призвал освободить из ОРДЛО четырех тяжелобольных украинцев

Также украинская сторона настаивает на открытии КПВВ.

Кравчук призвал освободить из ОРДЛО четырех тяжелобольных украинцев
Фото: Андрій Гудзенко

Во время сегодняшних консультаций ТКГ в формате видеоконференции глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить четырех удерживаемых оккупационными властями ОРДЛО тяжелобольных граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Также, ссылаясь на гуманитарное право, Кравчук призвал роSSийскую сторону разблокировать работу КПВВ со своей стороны, несмотря на начало периода отпусков и школьных каникул", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры.

"К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают должной реакции роSSийской стороны", - отмечается в сообщении.

Ранее уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики ограничили выезд детей старше 14 лет без паспортов, тем самым нарушая права на образование и свободу передвижения.

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