Украина просит Германию поделиться излишками вакцины от ковида

Украина просит правительство Германии рассмотреть вопрос передачи ей избыточных вакцин от COVID-19.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Гайко Маасом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я обратился к Гайко с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества избыточных вакцин, которыми располагает Германия, и передачи их в Украину. Я надеюсь, что правительство Германии учтет нашу просьбу, рассматривая этот вопрос", - сказал Кулеба.

Со своей стороны Маас пообещал, что Германия передаст Украине аппараты искусственного дыхания и технику. Соответствующая помощь будет осуществлена через европейский механизм защиты от катастроф.

"Мы являемся вторым донором по количеству вложенных средств в систему Covax. Мы рады, что 20 млн доз вакцины мы сможем передать, и будем увеличивать эту цифру", - добавил Маас.