Из "Голоса" могут выйти десять народных депутатов, - Бобровская

Политическую партию "Голос" могут покинуть десять народных депутатов. Окончательного решения пока нет.

Об этом заявила народный депутат Соломия Бобровская, передает Новое время.

"Мы совместно будем принимать решение о дальнейшем нашем пребывании в партии. На этом я ставлю точку. Потому что у нас идет обсуждение давно. Есть отдельное решение от Сергея Притулы, за ним вышла Белоцерковская ячейка и, я так понимаю, выходят другие коллеги из фракции Киевсовета. Но наше решение будет отдельным, оно обсуждается и не привязано к Сергею. Мы будем принимать решение о дальнейших шагах самостоятельно. Пока нет такого решения, оно в процессе обсуждения", - сказала политик.

Бобровская подтвердила, что кроме нее свое решение о пребывании в партии будут также принимать Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

По ее словам, эти депутаты находятся в оппозиции с февраля.

"Мы делали все от нас зависящие шаги по изменению устава партии, собрания партии и так далее. Они на прошлой неделе исключили без объяснений трех руководителей областных организаций, которые были с момента парламентских выборов, и это фактически зачистка партийная, замена на людей, которые не имеют отношения к тем или иным областям от слова совсем. По-моему, это просто рейдерство Киры Рудик и приближенных людей", - добавила нардеп.

Бобровская рассказала, что выход из партии может произойти в любой момент.

"Но для нас всех важно, чтобы это было консолидированное решение и понимание, что это последнее, возможно, решение в данной ситуации. Для нас важно сохранить людей, партию, которую мы делали с самого начала, когда Киры Рудик еще не было в партии", - отметила она.

Бобровская предположила, что депутаты могут выйти из партии, но остаться во фракции.

7 июня украинский шоумен, волонтер Сергей Притула объявил о выходе из партии "Голос", раскритиковав ее руководство и отметив, что остается в политике.