Из "Голоса" могут выйти десять народных депутатов, - Бобровская
Пока решение не принято.
Политическую партию "Голос" могут покинуть десять народных депутатов. Окончательного решения пока нет.
Об этом заявила народный депутат Соломия Бобровская, передает Новое время.
"Мы совместно будем принимать решение о дальнейшем нашем пребывании в партии. На этом я ставлю точку. Потому что у нас идет обсуждение давно. Есть отдельное решение от Сергея Притулы, за ним вышла Белоцерковская ячейка и, я так понимаю, выходят другие коллеги из фракции Киевсовета. Но наше решение будет отдельным, оно обсуждается и не привязано к Сергею. Мы будем принимать решение о дальнейших шагах самостоятельно. Пока нет такого решения, оно в процессе обсуждения", - сказала политик.
Бобровская подтвердила, что кроме нее свое решение о пребывании в партии будут также принимать Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.
По ее словам, эти депутаты находятся в оппозиции с февраля.
"Мы делали все от нас зависящие шаги по изменению устава партии, собрания партии и так далее. Они на прошлой неделе исключили без объяснений трех руководителей областных организаций, которые были с момента парламентских выборов, и это фактически зачистка партийная, замена на людей, которые не имеют отношения к тем или иным областям от слова совсем. По-моему, это просто рейдерство Киры Рудик и приближенных людей", - добавила нардеп.
Бобровская рассказала, что выход из партии может произойти в любой момент.
"Но для нас всех важно, чтобы это было консолидированное решение и понимание, что это последнее, возможно, решение в данной ситуации. Для нас важно сохранить людей, партию, которую мы делали с самого начала, когда Киры Рудик еще не было в партии", - отметила она.
Бобровская предположила, что депутаты могут выйти из партии, но остаться во фракции.
7 июня украинский шоумен, волонтер Сергей Притула объявил о выходе из партии "Голос", раскритиковав ее руководство и отметив, что остается в политике.