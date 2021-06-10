ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом

Выборы в округе №87 состоялись еще 28 марта.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом, избранным на промежуточных выборах в Верховную Раду.

Такое решение на заседании ЦИК 9 июня было принято единогласно.

"Зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87, Вирастюка Василия Ярославовича, 1974 года рождения, проживает в Киеве , беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - говорится в постановлении комиссии.

Напомним, что голосование в округе №87 состоялось еще 28 марта.

После закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что кандидаты Руслан Кошулинский, Василий Вирастюк и Александр Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов. Официальный подсчет голосов сопровождался судами, сменой главы окружкома, митингами и привлечением народных депутатов.

Наконец 22 апреля ЦИК объявила Вирастюка победителем выборов с результатом 15 536 голосов.

Шевченко, который согласно этому протоколу набрал 15 114 голосов, с поражением не согласился, и через некоторое время решение комиссии было отменено Верховным Судом.

19 мая ЦИК составила второй протокол без учета результатов голосования на шести проблемных участках. В соответствии с ним на выборах победил Вирастюк, но уже с результатом 14 811 голосов против 13 942 у Шевченко.

В воскресенье, 23 мая, Верховный Суд отменил решение Центральной избирательной комиссии от 19 мая, которым Василий Вирастюк был признан победителем довыборов в Верховную Раду. ЦИК 25 мая обжаловала это решение.

5 июня Большая Палата ВС поддержала решение ЦИК о победе Вирастюка.