В МИД призвали НАТО увеличить свое присутствие в Черном море

"Существует срочная необходимость усилить возможности альянса на восточном фланге до уровня, сопоставимого с существующим на восточном фланге в Балтийском регионе".

В МИД призвали НАТО увеличить свое присутствие в Черном море
Еміне Джеппар
Фото: МЗС

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар заявила о необходимости сохранения и усиления постоянного присутствия НАТО в Черном море.

Как передает “Интерфакс-Украина”, об этом она заявила на панельной дискуссии "НАТО на передовой: почему Украина важна для евроатлантической безопасности?».

"Существует срочная необходимость усилить возможности альянса на восточном фланге до уровня, сопоставимого с существующим на восточном фланге в Балтийском регионе. Постоянное присутствие НАТО в Черном море должно быть сохранено и усилено", - сказала Джеппар.

По ее мнению, усиление и сохранение полноценного участия членов НАТО, не имеющих выхода к Черному морю, в этом процессе было бы важной демонстрацией недопустимости действий РоSSии.

"В этом отношении я бы хотела подчеркнуть, что Украина готова поддержать морскую деятельность НАТО в регионе и продолжить практическую реализацию", - добавила заместитель главы МИД.

Напомним, РоSSия с 24 апреля закрыла три района Черного моря в районе оккупированного Крыма для иностранных военных кораблей и других государственных судов. Запрет будет действовать до 31 октября.

В апреле США отправили в Черное море катер береговой охраны Hamilton.

16 мая в Черное море через пролив Босфор зашел патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV “Trent” (Р224).

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