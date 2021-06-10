Боевики ограничили выезд детей старше 14 лет без паспортов, нарушая права на образование и свободу передвижения, - Денисова

Оккупанты пытаются помешать поступлению абитуриентов из ОРДО в украинские вузы.

Боевики ограничили выезд детей старше 14 лет без паспортов, нарушая права на образование и свободу передвижения, - Денисова
Фото: Макс Левин

Оккупационные власти так называемой "ДНР" ограничила выезд детей старше 14 лет на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Оккупационная власть "ДНР" нарушает права детей на образование и свободу передвижения! Об этом свидетельствует ее решение ограничить выезд детей старше 14 лет, у которых нет паспорта гражданина Украины, РоSSийской Федерации, иностранных паспортов этих стран или "паспорта ДНР". Детей этого возраста на блокпосту "Оленевка" высаживают из автобусов вместе с родителями и не выпускают с временно оккупированной территории Донецкой области. Таким образом, дети не смогут своевременно подать документы для поступления в учебные заведения", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, ранее детям 14-16 лет оккупанты разрешали выезжать по свидетельству о рождении вместе с одним из родителей.

Украинский омбудсмен обратилась к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с просьбой способствовать детям, живущим на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, в обеспечении их права на образование и свободу передвижения.

"Подчеркиваю, что, согласно международному гуманитарному праву по защите гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-участники обязаны принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты и ухода за детьми, затрагиваемыми вооруженным конфликтом", - добавила омбудсмен.

Денисова напомнила, что с 7 июня в Украине начали работу образовательные центры "Донбасс-Украина", предназначенные для организации поступления в украинские высшие учебные заведения абитуриентов с временно оккупированных территорий.

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