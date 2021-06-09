Белорусская церковь отправила на покой единственного иерарха, который поддержал протесты в 2020 году
Гродненского архиепископа Артемия наказали за гражданскую позицию.
Синод Белорусской православной церкви 8 июня отправил на покой 69-летнего архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (Кищенко).
Об этом сообщается на сайте РПЦ, которая утверждает решение белорусского синода.
Архиепископа Артемия отправили на покой "по состоянию здоровья", определив местом пребывания город Минск, а его епархию передали епископу Слуцкому и Солигорскому Антонию (Доронину).
По данным белорусской службы "Радио Свобода", архиепископ Артемий возглавлял Гродненскую епархию почти с момента избрания Александра Лукашенко главой государства. Он был избран епископом в конце 1995 года, а в 2012 году его рукоположили в сан архиепископа.
Во время массовых августовских акций протеста 2020 года архиепископ Артемий неоднократно выступал в поддержку протестующих и против насилия и фальсификации результатов голосования. Он - единственный белорусский православный иерарх, который занял такую позицию.
Например, 14 августа архиепископ осудил насилие над мирными демонстрантами и поддержал женщин, которые вышли на акции протеста с цветами. Он сказал, что верит в способность любви и мира "вернуть истину нашим душам". "Церковь не должна быть равнодушной ... Бог продается молча", - сказал он.
Через неделю после выборов он вновь осудил насилие, а также призвал покаяться в фальсификациях.
Белорусская церковь отмежевалась от заявлений Артемия, назвав их выражением личной гражданской позиции.