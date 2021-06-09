Байден и Путин проведут встречу на вилле 18 в. с видом на Женевское озеро, - Reuters

Саммит запланирован на 16 июня.

Байден и Путин проведут встречу на вилле 18 в. с видом на Женевское озеро, - Reuters
Фото: M. Girardin / Ville de Gen?ve

Президенты США и РоSSии Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры в Женеве на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники, передает ЭП.

Швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающие виллу Ла-Гранж, и установили баррикады и колючую проволоку. Официально место проведения встречи должны подтвердить позже в среду.

Классическая вилла расположена в парке вдоль левого берега Женевского озера. Она окружена секвойями, кустарниками и старинными фонтанами, из парка открывается потрясающий вид на Женевское озеро и парусники.

В эпоху "холодной войны" президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев провели в Женеве свой первый саммит в ноябре 1985 года и договорились о сокращении ядерных арсеналов.

В 2009 году в Женеве государственный секретарь США Хиллари Клинтон передала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову желтую коробку с красной кнопкой "reset", что символизировало перезагрузку связей при президенте Бараке Обаме. Но слово было неправильно переведено на русский язык как "перезарядить", что создало неудобный момент.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и Лавров будут сопровождать Байдена и Путина на переговорах.

Напомним, Байден встретится с Путиным в Женеве 16 июня в рамках своего визита в Европу.

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