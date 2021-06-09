В Украину прибыли еще более 66 тыс. доз вакцины Pfizer, приобретенных за государственные средства

Вакцину из этой партии используют для иммунизации людей из первого-третьего этапов вакцинации.

В Украину доставили еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, которую закупают за государственные средства через международное агентство Crown Agents.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Вакцину из этой партии используют для иммунизации людей из 1-3 этапов вакцинации. Вакцинация будет осуществляться организованно, мобильными бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии", - говорится в сообщении .

Вакцина Comirnaty - это мРНК-вакцина против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Эффективность вакцины составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней.

Украина уже получила 234 тысячи доз этого препарата, закупленного за государственные средства, напомнили в Минздраве. Первая партия Pfizer за государственный счет - 117 тысяч доз - прибыла в Украину 26 мая.

Как сообщалось, Украина в течение недели получит полмиллиона доз вакцины Pfizer в рамках COVAX.

Кроме Comirnaty/Pfizer, Украина уже получила 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцины AstraZeneca итальянского производства и 1 713 316 доз вакцины CoronaVac/Sinovac.