В Украину прибыли еще более 66 тыс. доз вакцины Pfizer, приобретенных за государственные средства

Вакцину из этой партии используют для иммунизации людей из первого-третьего этапов вакцинации.

В Украину прибыли еще более 66 тыс. доз вакцины Pfizer, приобретенных за государственные средства
Фото: kyivcity.gov.ua

В Украину доставили еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, которую закупают за государственные средства через международное агентство Crown Agents.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Вакцину из этой партии используют для иммунизации людей из 1-3 этапов вакцинации. Вакцинация будет осуществляться организованно, мобильными бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии", - говорится в сообщении .

Вакцина Comirnaty - это мРНК-вакцина против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Эффективность вакцины составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней.

Украина уже получила 234 тысячи доз этого препарата, закупленного за государственные средства, напомнили в Минздраве. Первая партия Pfizer за государственный счет - 117 тысяч доз - прибыла в Украину 26 мая.

Как сообщалось, Украина в течение недели получит полмиллиона доз вакцины Pfizer в рамках COVAX.

Кроме Comirnaty/Pfizer, Украина уже получила 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцины AstraZeneca итальянского производства и 1 713 316 доз вакцины CoronaVac/Sinovac.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантовЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантов
Коломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархахКоломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархах
ПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщениеПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщение
Состоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый домСостоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый дом
Зеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздникомЗеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздником
Блок рекламы


Похожие новости
Украина в течение недели получит полмиллиона доз вакцины Pfizer в рамках COVAXУкраина в течение недели получит полмиллиона доз вакцины Pfizer в рамках COVAX
Кабмин смягчил правила въезда в УкраинуКабмин смягчил правила въезда в Украину
РоSSиянам и полякам запретили въезд в Украину из-за фильма и фестиваля в КрымуРоSSиянам и полякам запретили въезд в Украину из-за фильма и фестиваля в Крыму
Одиозный "регионал" Николай Левченко вернулся в УкраинуОдиозный "регионал" Николай Левченко вернулся в Украину
ЮНИСЕФ доставил в Украину более 700 тысяч доз вакцины AstraZenecaЮНИСЕФ доставил в Украину более 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca
РоSSийского политтехнолога Шувалова не пустили в УкраинуРоSSийского политтехнолога Шувалова не пустили в Украину
РоSSиянин закопал свой паспорт в лесу и пошел пешком в Украину, его задержали пограничникиРоSSиянин закопал свой паспорт в лесу и пошел пешком в Украину, его задержали пограничники
В Днепропетровской области СБУ разоблачила группу из более чем 100 человек, которые выступают за "восстановление СССР"В Днепропетровской области СБУ разоблачила группу из более чем 100 человек, которые выступают за "восстановление СССР"
Порошенко: достройка "Северного потока-2" ведет Украину в "энергетическое стойло" КремляПорошенко: достройка "Северного потока-2" ведет Украину в "энергетическое стойло" Кремля
Делегация американских сенаторов посетит УкраинуДелегация американских сенаторов посетит Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости