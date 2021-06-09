Языковые квоты: четыре телеканала нарушают закон в вечернем прайм-тайме

Общенациональные телеканалы "Украина", "1+1", "Интер" и ICTV в вечерний прайм-тайм не соблюдают требования обязательного объема вещания на государственном языке.

Об этом свидетельствуют результати мониторинга, которые обнародовал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Оперативный мониторинг вечернего эфира (прайм-тайм с 18:00 до 22:00) четырех украинских телеканалов был осуществлен Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка с 17 по 23 мая.

Согласно данным мониторинга, общая продолжительность передач и фильмов в общем недельном объеме вещания телеканала "Украина" составила 79,8% (в т.ч. на государственном языке - 55,8%, на негосударственном - 24%), продолжительность рекламы (в т. ч. анонсов) - 20,2%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 69,9% (меньше 75%).

На телеканале "1+1" общая продолжительность передач и фильмов на государственном языке составляла 54,8%, на негосударственном - 22,5%. Продолжительность рекламы - 22,7%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 70,9% (меньше 75%).

Длительность передач и фильмов в общем недельном объеме вещания телеканала "Интер" составляет 79,3% (в т.ч. на государственном языке - 57,8, на негосударственном - 21,5%), продолжительность рекламы (в т.ч. анонсов) - 20,7%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 72,9% (меньше 75%).

На телеканале ICTV общая продолжительность передач и фильмов на государственном языке составляла 79,4% (в т.ч. на государственном языке - 63,7%, на негосударственном - 15,7%), продолжительность рекламы (в т.ч. анонсов) - 20 6%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 80,2% (более 75%).

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Отмечается, что результаты мониторинга, в соответствии с действующим законодательством Украины, переданы Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер.

В Секретариате языкового омбудсмена подчеркнули, что реальная доля украинского языка в телевизионных эфирах еще меньше, поскольку до 2024 года действуют переходные положения Закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которым передача считается выполненной на украинском языке даже тогда, когда в ней по-украински говорят только ведущие (дикторы).

Согласно ч. 2 ст. 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категорий вещания, которые в соответствии с лицензиями осуществляют эфирное и/или многоканальное (цифровое) вещание с использованием радиочастотного ресурса, передачи и/или фильмы, выполненные на государственном языке, должны составлять не менее 75% от общей продолжительности передач и/или фильмов в промежутке времени между 18:00 и 22:00, а не от общей продолжительности контента.