Министр Чернышов прокомментировал заявление послов G7 по децентрализации

Послы отметили успех Украины в объединении территориальных общин.

Министр Чернышов прокомментировал заявление послов G7 по децентрализации
Олексій Чернишов
Фото: Пресслужбі Мінрегіон

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов прокомментировал заявление послов "Группы семи" об успехе в децентрализации.

В своем заявлении послы отметили успех Украины в объединении территориальных общин и указали, что это является примером ее способности реализовывать реформы, необходимые не только для эффективного управления, но и для процветания и стабильности, сообщили в пресс-службе Мингрегиона.

"Такая высокая оценка послов стран "Большой семерки" свидетельствует о том, что Украина выбрала верный путь, и по нему надо двигаться дальше - к успешному завершению реформы децентрализации. Сейчас перед нами стоят важные задачи. Самое главное - это изменения в Конституцию и новая редакция Закона "О местном самоуправлении в Украине". Эти изменения должны окончательно закрепить переход к децентрализованной модели государства, создать твердую финансовую основу для эффективного развития территориальных общин, помочь переформировать местные государственные администрации в префектуры, которые будут осуществлять в основном государственные, а не функции самоуправления и т.д.", - подчеркнул министр.

Заява Послів G7 щодо консолідації успіхів України у сфері реформи децентралізації ? pic.twitter.com/owd4H08CzM

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 9, 2021

Как отметил заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода, одной из самых трудных задач для завершения реформы децентрализации является внесение изменений в Конституцию.

"От этого зависит большинство наших дальнейших шагов. Надеюсь, что в ближайшее время будет обнародован новый текст изменений в Основной закон. Их широкое обсуждение продолжается уже больше года. Участникам дискуссий за это время удалось достичь консенсуса по большинству вопросов", - отметил Вячеслав Негода .

В совместном заявлении послов стран G7 говорится, что для обеспечения необратимости реформ Украина должна осуществить законодательные и конституционные изменения, согласованные с органами местного самоуправления и другими заинтересованными сторонами. Согласно положениям Европейской хартии местного самоуправления, эти изменения должны содержать:

  • определение объемов полномочий местного самоуправления, предусматривающих управление значительной частью дел общины и четкое разграничение полномочий и ответственности между различными уровнями;
  • обеспечение пропорциональности и законности надзора за местным самоуправлением со стороны центральных органов власти;
  • оснащение органов местного самоуправления соответствующим законодательным инструментарием для обеспечения их полномочий;
  • предоставление общинам правового статуса юридического лица для прозрачности и гарантированности их деятельности, а также для предотвращения коррупции;
  • обеспечение органов местного самоуправления соответствующими финансами на стабильной основе, во избежание необоснованных финансовых решений.

Напомним, что по результатам ежегодного всеукраинского социологического исследования "Децентрализация и реформа местного самоуправления" 81% граждан, которые хорошо осведомлены о реформе, считают, что Украине нужна децентрализация. 59% украинцев или почувствовали улучшения от реформы, или ожидают их.

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