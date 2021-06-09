Кабмин назначил заместителя главы Минздрава по вопросам евроинтеграции

Им стал Александр Комарида.

Кабинет министров назначил заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.

На заседании 9 июня правительство согласовало на эту должность кандидатуру Александра Комариды.

"Правительство только что назначило еще одного заместителя Министра здравоохранения. Александр Комарида, приветствую в команде! За работу", - написал в фейсбуке руководитель министерства Виктор Ляшко.

Ранее Александр Комарида занимал должность генерального директора Фармацевтического директората МЗ Украины.

Напомним, 2 июня Кабмин назначил Ляшко двух заместителей - Игоря Кузина и Петра Емца.

Кузин, работавший и.о. заместителя главы Центра общественного здоровья, сменил Ляшко на должности главного санитарного врача.

Ляшко после назначения на должность в интервью LB.ua говорил, что собирается сменить 50% руководящего состава министерства. При министре Максиме Степанове заместителем по вопросам европейской интеграции был Игорь Иващенко.