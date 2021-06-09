На Херсонщине в ДТП погиб заместитель главы Кропивницкого ВО "Свобода" с женой и шестилетней дочерью

16-летняя девочка получила тяжелые травмы.

На Херсонщине в ДТП погиб заместитель главы Кропивницкого ВО "Свобода" с женой и шестилетней дочерью
Фото: npu.gov.ua

Вчера, 8 июня, на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск в результате столкновения грузовика с внедорожником погибли муж с женой и их шестилетняя дочь. Также в тяжелом состоянии в больницу был доставлен еще один ребенок - девушка 2004 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:00 вблизи села Цукуры Каховского района на перекрестке. Столкнулись автомобили "AUDI Q7" и грузовик "VOLVO" с полуприцепом.

Полицейские установили, что водитель внедорожника, которому через несколько дней должно было исполниться 45 лет, двигался по второстепенной дороге Чаплинка - Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса - Мелитополь, не предоставив грузовику преимущества в движении.

Фото: npu.gov.ua

"В результате ДТП водитель «AUDI», его 42-летняя жена и 6-летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Во внедорожнике также находилась еще одна дочь супругов, которой 16 лет. Сейчас девушка находится в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами в центральной больницы г. Новая Каховка. Семья приехала на Херсонщину из Кировоградской области", - сообщили в полиции.

Фото: npu.gov.ua

По факту ДТП с тяжелыми последствиями открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Обновлено. Погибший мужчина был заместителем главы Кропивницкой областной организации ВО "Свобода", а его жена - руководителем областной организации Объединения украинок "Яворина" и депутатом Новгородковского поселкового совета от "Свободы". Об этом сообщил в фейсбуке глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Напомним, ранее в Луцке автомобиль сбил на переходе отца с двумя детьми.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантовЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантов
Коломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархахКоломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархах
ПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщениеПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщение
Состоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый домСостоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый дом
Зеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздникомЗеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздником
Блок рекламы


Похожие новости
На Херсонщине начали вакцинировать против ковида жителей оккупированного КрымаНа Херсонщине начали вакцинировать против ковида жителей оккупированного Крыма
Авиакатастрофа МАУ: посольство Ирана заявило о начале выплаты компенсаций семьям погибшихАвиакатастрофа МАУ: посольство Ирана заявило о начале выплаты компенсаций семьям погибших
Руководителем организации партии "УДАР" в Житомирской области стал первый заместитель главы облсовета ДзюбенкоРуководителем организации партии "УДАР" в Житомирской области стал первый заместитель главы облсовета Дзюбенко
На заместителя главы АРМА совершили нападениеНа заместителя главы АРМА совершили нападение
Суд арестовал задержанного за взятку экс-заместителя главы Черниговской ОГА с залогом 4,4 млн гривенСуд арестовал задержанного за взятку экс-заместителя главы Черниговской ОГА с залогом 4,4 млн гривен
Главы МИД Украины и Афганистана впервые с 2008 года провели телефонный разговорГлавы МИД Украины и Афганистана впервые с 2008 года провели телефонный разговор
ГБР задержало заместителя главы Черниговской ОГАГБР задержало заместителя главы Черниговской ОГА
Экс-командира саперов, погибших в Балаклее в 2019 году, будут судить за халатностьЭкс-командира саперов, погибших в Балаклее в 2019 году, будут судить за халатность
Заместитель главы ОП Свириденко избрана в наблюдательный совет "Нафтогаза"Заместитель главы ОП Свириденко избрана в наблюдательный совет "Нафтогаза"
В одной из воинских частей ВМС трагически погиб военнослужащийВ одной из воинских частей ВМС трагически погиб военнослужащий
Последние новости
Подгружаем последние новости