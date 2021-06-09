Ляшко заявил о продлении карантина и масочного режима до конца лета

Ограничения будут смягчать, но до конца не отменят.

Кабинет министров продлит карантин до конца лета, несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Об этом на заседании правительства 9 июня сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Занятость ковидных коек в Украине - самая низкая с начала 2021 года. Восьмую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Суточное количество госпитализаций продолжает снижаться и находится на самом низком уровне с начала 2021 года. Реанимационные койки заняты на 29%, койки с кислородом - на 15%, аппараты искусственной вентиляции легких - на 7%. Выписки преобладают над госпитализациями почти вдвое, соответственно количество пациентов в ковидных больницах уменьшилось за последние недели на треть", - рассказал Ляшко членам правительства.

Министр подчеркнул, что процент положительных тестов на ковид в Украине впервые стал ниже 5%, рекомендованных ВОЗ. Это свидетельствует о том, что эпидемия находится под контролем.

"Такой уровень тестирования и ниспадающая динамика заболеваемости могут вывести в ряд стран с благоприятной эпидемической ситуацией по критериям Европейского Союза. А это в свою очередь может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны Европейского Союза уже летом этого года", - сказал Ляшко.

В то же время министр подчеркнул, что COVID-19 не преодолен, поэтому отказ от абсолютно всех карантинных ограничений не целесообразен.

"Мы планируем отменить требования по наполняемости залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов, а также упростить процесс прохождения границы после летних отпусков. Однако мы предложим правительству продлить карантин на летний период, поскольку коронавирус не преодолен. И мы должны оставить основные противоэпидемические ограничения, в частности, обязательность масок в общественных зданиях и транспорте, а также ответственное отношение к физической дистанции и не забывать о гигиене рук", - сказал он.

Он подчеркнул, что в случае увеличения заболеваемости министерство снова будет инициировать введение "желтых", "оранжевых" и "красных" зон карантинных ограничений.

Напомним, что карантин в Украине действует с марта 2020 года. После этого карантинные ограничения несколько раз меняли - от полного локдауна по стране до карантина выходного дня или адаптивных ограничений.

21 апреля Кабинет министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии ковида до 30 июня.