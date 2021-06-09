Большинство украинцев считают РоSSию виновной в начале войны на Донбассе и нежелании ее завершать

Большинство украинцев (53,5%) считают военный конфликт на Донбассе роSSийской агрессией, при этом 71% населения убеждены, что между Украиной и Россией идет война.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 14 по 19 мая.

Роль РоSSии в этом конфликте заключается в контроле так называемых "ДНР" и "ЛНР" и управлении их политическими и военными действиями (48%), участии Вооруженных Сил РоSSии в боевых действиях на стороне "ДНР" и "ЛНР" (47%) и поставках оружия этим самопровозглашенным формированиям (43%).

В общественном мнении нет однозначного суждения относительно путей достижения прочного мира на Донбассе. Одинаково популярны варианты продолжения дипломатического давления на РоSSию и "ДНР"/"ЛНР", усиления всех возможных санкций (20%) и укрепления экономического и военного потенциала Украины, полной изоляции оккупированных территорий (19%). Еще 20% не могут определиться с тем, каким образом можно было бы достичь стабильного мира в регионе.

За прямые переговоры с боевиками только 13% респондентов.

Только 18% украинцев считают, что ради мира стоит соглашаться на любые компромиссы. Еще 46% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все.

Граждане Украины считают неприемлемыми большинство компромиссов, на которых настаивает РоSSия, со ссылкой на Минские договоренности. Наименее приемлемыми являются проведение выборов на условиях боевиков (неприемлемо для 70% и только для 12% - приемлемо), амнистия всем участникам боевых действий против украинских войск (66% против 15%), согласие на особые экономические и политические отношения ОРДЛО с Россией (64 % против 15,5%), а также формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (61% против 20%).

На пути компромисса для достижения мира на Донбассе стоит отказ и нежелание руководства РоSSии договариваться - так считают 62% граждан.

Большинство населения Украины также считает, что политическое будущее оккупированных территорий - в составе Украины и на тех же условиях, что и раньше. На этом настаивают 55% граждан.