Оккупационный суд заочно присудил бывшему политзаключенному Бекирову семь лет в колонии общего режима

Бекиров был освобожден в рамках обмена в сентябре 2019 года, но оккупанты продолжили дело против него.

Украинского активиста, бывшего политзаключенного Эдема Бекирова заочно приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 150 000 рублей (примерно 56 000 грн). Соответствующее решение вынес оккупационный суд Симферополя, сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Эдема Бекирова обвинили по сфабрикованному делу в якобы "хранении и перевозке взрывчатых веществ". Бекиров находится на неоккупированной части Украины.

"Считаю судилище относительно Эдема Бекирова, инвалида первой группы, имеющего хронические заболевания, в частности диабет и неврологию позвоночника, продолжением политического преследования страной-оккупантом украинских граждан", - заявила Денисова.

Она подчеркнула, что осуждает незаконные действия роSSийских властей и обращается к международному сообществу с просьбой продолжать давление на РоSSию для прекращения политического преследования граждан Украины и освобождения всех находящихся в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что Эдема Бекирова задержали роSSийские спецслужбы на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Бекирова обвинили в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК РоSSии (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов).

27 августа 2019 года Эдема Бекирова освободили из-под стражи для участия в "Большом обмене" между Россией и Украиной. 9 сентября он был доставлен вместе с другими украинскими политическими заключенными в Киев .

В октябре 2019-го оккупационный суд Крыма остановил рассмотрение дела Бекирова, но 14 мая оно неожиданно продолжилось.