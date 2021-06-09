"Нафтогаз" начал собирать доказательства для нового арбитража с "Газпромом"

"Нафтогаз Украины" начал собирать доказательства для нового арбитража с "Газпромом".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу правления украинской компании Юрия Витренко.

"Надо было установить новые факты нарушений, подать жалобу в европейский антимонопольный орган и подать в новый арбитраж. Этим мы сейчас занимаемся", - сказал он в эфире телеканала ICTV.

Напомним, что ранее, занимая должность и.о. министра энергетики, Витренко говорил, что новый арбитраж нужен для переноса точек продажи газа на границу Украины и РоSSии. Это увеличит спрос на украинскую ГТС в случае введения в эксплуатацию "Северного потока - 2".

Также "Нафтогаз" хочет добиться разблокирования поставок газа из Центральной Азии.

Напомним, что в 2019 году Украина и РоSSия подписали межправительственный протокол, который предусматривал пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказом сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $ 7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. - 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.