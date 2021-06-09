Разумков подписал закон о е-декларировании, который Зеленский должен ветировать

Документ передан на подпись президенту.

Разумков подписал закон о е-декларировании, который Зеленский должен ветировать
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о восстановлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

В карточке законопроекта №4651 на сайте парламента отмечается, что Разумков подписал его 8 июня и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Проект закона предлагает усилить ответственность за подачу недостоверной информации в декларациях и возвращает наказание в виде лишения свободы, которое было отменено решением Конституционного Суда в октябре 2020 года.

Так, за умышленное ложное декларирование чиновника могут наказать штрафом, общественными работами или ограничением свободы до двух лет, если несоответствие с реальными доходами составит от 1,1 млн грн до 4,5 млн грн. Если несоответствие превысит 4,5 млн гривен, нарушителю может грозить лишение свободы до двух лет.

За умышленную неподачу декларации дополнительно к штрафам и общественным работам предусматривается наказание в виде заключения до двух лет.

Напомним, Верховная Рада во втором чтении проголосовала за инициированный президентом Зеленским законопроект № 4651 в виде, который ослабляет систему декларирования и наказания за уголовные правонарушения в этой сфере. В частности, депутаты изменили подходы к декларированию активов, находящихся во владении членов семьи.

В Офисе президента полагают, что это даст возможность не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются родственники. За такие действия декларанты не будут наказаны. Сейчас же такие активы должны обязательно декларироваться.

У Зеленского объяснили, что изменения в законе дадут возможность переписывать собственные дорогие машины, квартиры, например, на жену, которая "отказывается предоставить документы об этом имуществе", а значит - не декларировать его. К уголовной ответственности декларант за такие действия привлечен не будет. В Офисе президента отметили, что Зеленский не подпишет и ветирует принятый законопроект.

Ранее политическая партия "Голос" призвала президента ветировать законопроект о е-декларациях из-за двух норм.

Также ветировать этот закон призвали НАБУ и НАПК.

4 декабря прошлого года парламент принял "компромиссный законопроект" о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование и неподачу декларации. Законопроект установил ответственность в виде штрафов, общественных работ и ограничения свободы, но не лишения. В НАПК назвали условия, созданные этим законопроектом, "санаторными" для коррупционеров. "То есть максимальное наказание - пребывание коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и покидать центр по разрешению его руководства. Также через 6 месяцев может быть рассмотрена возможность о взятии этого лица на регистрацию - ему больше не нужно будет находиться в центре, а лишь время от времени приходить в него", - пояснили в НАПК.

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