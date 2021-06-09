Зеленский и Трюдо обсудили совместные шаги по углублению партнерства

Президент также рассказал премьеру Канады о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины.

?Зеленский и Трюдо обсудили совместные шаги по углублению партнерства
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, во время которого собеседники скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне саммитов "Группы семи" и НАТО.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский сообщил Трюдо о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Президент отметил, что в настоящее время состоялся отвод только части роSSийских войск и тяжелого вооружения с временно оккупированных территорий.

"РоSSия почти не проводила отвод. Из 105 тысяч роSSийских военных только 11 тысяч отошли назад", - сказал Зеленский.

Он отметил, что важно сохранять международное давление на РФ для достижения реального прогресса в мирном урегулировании. Президент также отметил, что проект "Северный поток - 2" является политическим оружием РоSSии.

Трюдо подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность с нашим государством в противодействии длительной агрессии РФ.

"Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину", - сказал он.

Собеседники также обсудили практическое взаимодействие на пути Украины к членству в НАТО.

Зеленский подтвердил приглашение Трюдо посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Напомним, ранее Зеленский предложил создать новый формат переговоров, который включал бы в себя Донбасс, Крым и "Северный поток-2".

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