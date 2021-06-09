Декларацию о доходах будут заполнять все украинцы

Украина идет по пути внедрения ежегодных деклараций о доходах не только для депутатов и чиновников, но и для абсолютно всех граждан. За ошибки в данных и за умышленный обман будут жестко наказывать.

В правительстве Украины намерены заставить каждого гражданина страны ежегодно подавать декларацию о доходах. Украинцы должны будут честно и без сокрытия информации заполнять данные о своем имуществе и источниках доходов.

Депутат Верховной Рады Украины Муса Магомедов рассказал, что подача декларации является сложным и ответственным делом. Чтобы правильно заполнить, необходимо воспользоваться помощью квалифицированного юриста.

"За доказанный обман в декларациях, когда нет сомнений, что это не ошибка, нужно наказывать. Для того чтобы заполнить первую декларацию, я потратил месяца три, чтобы не допустить ни одной ошибки. Более того, я обратился к юристам, несмотря на то, что у меня все доходы белые, по всему уплаченные налоги. Я платил юристам, чтобы они мне помогали, они знают, как это работает, как это нужно делать. Сейчас мы тренируемся на депутатах, потом все это ждет вас", — рассказал нардеп Муса Магомедов.

По мнению народного избранника, правительство уже сейчас должно на уровне законодательства урегулировать все нюансы подачи деклараций населением Украины. Муса Магомедов уверен, что в скором времени украинцам понадобится четкое понимание того, за что и как будут наказывать в случае допущения ошибок и внесения некорректной информации в декларации о доходах.