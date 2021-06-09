Декларацию о доходах будут заполнять все украинцы

Украина идет по пути внедрения ежегодных деклараций о доходах не только для депутатов и чиновников, но и для абсолютно всех граждан. За ошибки в данных и за умышленный обман будут жестко наказывать.

Всех украинцев заставят ежегодно отчитываться за каждую копейку доходов

В правительстве Украины намерены заставить каждого гражданина страны ежегодно подавать декларацию о доходах. Украинцы должны будут честно и без сокрытия информации заполнять данные о своем имуществе и источниках доходов.

Депутат Верховной Рады Украины Муса Магомедов рассказал, что подача декларации является сложным и ответственным делом. Чтобы правильно заполнить, необходимо воспользоваться помощью квалифицированного юриста.

"За доказанный обман в декларациях, когда нет сомнений, что это не ошибка, нужно наказывать. Для того чтобы заполнить первую декларацию, я потратил месяца три, чтобы не допустить ни одной ошибки. Более того, я обратился к юристам, несмотря на то, что у меня все доходы белые, по всему уплаченные налоги. Я платил юристам, чтобы они мне помогали, они знают, как это работает, как это нужно делать. Сейчас мы тренируемся на депутатах, потом все это ждет вас", — рассказал нардеп Муса Магомедов.

Всех украинцев заставят ежегодно отчитываться за каждую копейку доходов

По мнению народного избранника, правительство уже сейчас должно на уровне законодательства урегулировать все нюансы подачи деклараций населением Украины. Муса Магомедов уверен, что в скором времени украинцам понадобится четкое понимание того, за что и как будут наказывать в случае допущения ошибок и внесения некорректной информации в декларации о доходах.


Шевченко Лилия, Тудей

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