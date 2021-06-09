На Херсонщине начали вакцинировать против ковида жителей оккупированного Крыма
Свои первые прививки уже сделали два человека.
В Херсонской области начали вакцинировать жителей оккупированного Россией Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
Сейчас свои первые прививки сделали два человека.
"Уже два человека с временно оккупированной АР Крым получили первую дозу вакцины от COVID-19 в амбулатории г. Геническ", - говорится в сообщении.
Для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, началась запись на прививку через портал «Дия». На Херсонщине для этой цели определены 6 пунктов, где будет проходить вакцинация препаратом CoronaVac.
С собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код. Прививка - бесплатная.
Где можно сделать прививку:
КНП "Херсонская городская клиническая больница им.А.С. Лучанского";
КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных", поликлиника №1;
КНП "Херсонская городская клиническая больница им.Е.Е. Карабелешу", поликлиника №1;
Амбулатория общей практики семейной медицины в г. Геническ, проспект Мира, 130;
Амбулатория общей практики семейной медицины, село Ченгар, ул. Шевченко, 68 А;
Амбулатория общей практики семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.
Напомним, с июня началась запись на прививку против коронавируса граждан Украины, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской областей, Крыма и Севастополя и относящихся к приоритетным группам (пожилые люди в возрасте 65 лет и старше). Данные о тех, кто изъявил желание вакцинироваться, передадут в Госпогранслужбу, чтобы человека беспрепятственно пропустили на подконтрольные Украине территории.