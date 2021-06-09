На Херсонщине начали вакцинировать против ковида жителей оккупированного Крыма

Свои первые прививки уже сделали два человека.

В Херсонской области начали вакцинировать жителей оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Сейчас свои первые прививки сделали два человека.

"Уже два человека с временно оккупированной АР Крым получили первую дозу вакцины от COVID-19 в амбулатории г. Геническ", - говорится в сообщении.

Для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, началась запись на прививку через портал «Дия». На Херсонщине для этой цели определены 6 пунктов, где будет проходить вакцинация препаратом CoronaVac.

С собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код. Прививка - бесплатная.

Где можно сделать прививку:

КНП "Херсонская городская клиническая больница им.А.С. Лучанского";

КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных", поликлиника №1;

КНП "Херсонская городская клиническая больница им.Е.Е. Карабелешу", поликлиника №1;

Амбулатория общей практики семейной медицины в г. Геническ, проспект Мира, 130;

Амбулатория общей практики семейной медицины, село Ченгар, ул. Шевченко, 68 А;

Амбулатория общей практики семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.