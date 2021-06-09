Макрон получил пощечину во время общения с гражданами

Инцидент произошел в департаменте Дром.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил департамент Дром на юго-востоке страны, где встретился с гражданами. Когда Макрон решил подойти к встречающим его гражданам, один из мужчин ударил его по лицу.

Инцидент попал на видео, которое распространили в соцсетях.

На нем видно, как мужчина дает пощечину президенту, после чего к нему сразу подбежали охранники и задержали.

Напомним, в октябре прошлого года в столице Греции Афинах неизвестный мужчина напал на экс-президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. На опубликованном в соцсетях видео видно, как Саакашвили окружили поклонники, но в какой-то момент на него нападает мужчина в капюшоне и наносит несколько ударов по голове.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархахКоломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархах
ЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантовЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантов
Состоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый домСостоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый дом
"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска
Зеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздникомЗеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздником
Блок рекламы


Похожие новости
Судья из Броваров получила 6 лет за взятку в тысячу евроСудья из Броваров получила 6 лет за взятку в тысячу евро
В Беларуси во время суда политический заключенный попытался совершить самоубийствоВ Беларуси во время суда политический заключенный попытался совершить самоубийство
Разумкова: закон "об олигархах" появится в Раде в ближайшее времяРазумкова: закон "об олигархах" появится в Раде в ближайшее время
ВСУ получили модернизированную радиолокационную станцию 35Д6МВСУ получили модернизированную радиолокационную станцию 35Д6М
Экс-глава службы внешней разведки Гвоздь умер во время отдыха в ЕгиптеЭкс-глава службы внешней разведки Гвоздь умер во время отдыха в Египте
За время "перемирия" погибли 38 украинских бойцов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕЗа время "перемирия" погибли 38 украинских бойцов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ
Окружной админсуд Киева возобновил работу после вчерашнего сообщения о минированииОкружной админсуд Киева возобновил работу после вчерашнего сообщения о минировании
Макрон признал политическую ответственность Франции за геноцид в РуандеМакрон признал политическую ответственность Франции за геноцид в Руанде
Посольство объяснило, как украинцам вернуться из Беларуси после прекращения авиасообщенияПосольство объяснило, как украинцам вернуться из Беларуси после прекращения авиасообщения
МИД ответил на ноту протеста от посольства Беларуси в Украине в связи с прекращением авиасообщенияМИД ответил на ноту протеста от посольства Беларуси в Украине в связи с прекращением авиасообщения
Последние новости
Подгружаем последние новости