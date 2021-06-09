Макрон получил пощечину во время общения с гражданами

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил департамент Дром на юго-востоке страны, где встретился с гражданами. Когда Макрон решил подойти к встречающим его гражданам, один из мужчин ударил его по лицу.

Инцидент попал на видео, которое распространили в соцсетях.

На нем видно, как мужчина дает пощечину президенту, после чего к нему сразу подбежали охранники и задержали.

Напомним, в октябре прошлого года в столице Греции Афинах неизвестный мужчина напал на экс-президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. На опубликованном в соцсетях видео видно, как Саакашвили окружили поклонники, но в какой-то момент на него нападает мужчина в капюшоне и наносит несколько ударов по голове.