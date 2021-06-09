Кулеба обсудил с немецкими должностными лицами "Северный поток-2" и интеграцию Украины в ЕС

Стороны обсудили Северный поток-2, функционирование Нормандского формата, евроинтеграцию Украины и укрепление энергетического партнерства.

Фото: МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего визита в Берлин обсудил с немецкими чиновниками угрозы "Северного потока-2" и европейское будущее Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба провел семь встреч с высшими должностными лицами Германии, среди которых президент Бундестага Вольфганг Шойбле, вице-канцлер, федеральный министр финансов Олаф Шольц, внешнеполитический советник федерального канцлера Ян Гекер, главы комитетов Бундестага по иностранным делам и по вопросам ЕС Норберт Рьотген и Гюнтер Крихбаум.

Стороны обсудили угрозы роSSийского газопровода "Северный поток-2"; дальнейшее функционирование Нормандского формата; поддержку Германией европейской интеграции Украины и укрепление энергетического партнерства между Украиной и ФРГ.

"В первый день визита в Берлин я провел трудные переговоры по "Северному потоку-2" и Нормандскому формату. В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано. Но атмосфера была конструктивной. Германия - это друг, который очень помог Украине, и с которым можно решать даже самые сложные проблемы", - приводит пресс-служба слова Кулебы.

Напомним, власти Германии поддерживает строительство роSSийского газопровода "Северный поток-2". Эта позиция повлияла на решение президента США Джо Байдена, который заявил 25 мая, что его администрация решила не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG - оператора проекта "Северный поток-2", а также его генерального директора Маттиаса Варнига, потому что газопровод уже практически достроен, и штрафные санкции на данном этапе стали бы "контрпродуктивными".

Американский президент подчеркнул, что "не может приказывать Германии, что ей делать, а что - нет". Байден также подчеркнул, что с самого начала выступал против "Северного потока-2".

4 июня президент РоSSии Владимир Путин заявил о завершении работ по прокладке труб первой нитки "Северного потока-2", который ведет от РФ и Германии.

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