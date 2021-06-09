Минобразования взялось за проверку диссертации Кивы

МОН также намерено передать электронную копию диссертации Кивы, аттестационное дело и информацию от заявителей экспертному совету по государственному управлению.

Минобразования взялось за проверку диссертации Кивы
Фото: facebook.com/kivailya

Министерство образования и науки осуществляет проверку материалов о присвоении народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илье Киве степени кандидата наук. Об этом говорится в ответе министерства на запрос “Радио Свобода”.

"26 мая 2021 года в Министерство поступили электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Кивы И. В. Министерство сейчас проверяет соответствие материалов, представленных в аттестационном деле, нормативно-правовым актам по вопросам аттестации кадров высшей квалификации и информацию, которая направлена заявителями", - говорится в письме пресс-службы ведомства.

Министерство также намерено передать электронную копию диссертации Кивы, аттестационное дело и информацию от заявителей экспертному совету по государственному управлению. Материалы должны рассмотреть "в соответствии с процедурой, предусмотренной нормативными правовыми актами по вопросам аттестации кадров высшей квалификации".

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию. Защита работы под названием "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" состоялось в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

Напомним, что уроженец Полтавы Илья Кива в 2014-2016 годах работал в органах внутренних дел и одно время возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

До службы в МВД Киву осудили за получение взятки в должности заместителя начальника управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области. Однако в августе 2014-го суд снял с него судимость.

В 2017 году Кива возглавил Социалистическую партию Украины, а в 2019 году ушел в ОПЗЖ.

В том же году был избран в Верховную Раду по спискам этой партии.

Журналисты проекта Bihus.info обнаружили, что Кива в своей диссертации применял выдуманные термины (центрально-фламандская государственная управленческая концепция) и неправильно ссылался на первоисточники.

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