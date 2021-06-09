Боррель: ЕС завершает подготовку новых санкций в отношении Беларуси

Санкции в отношении них будут применены в ближайшие дни по письменной процедуре.

Боррель: ЕС завершает подготовку новых санкций в отношении Беларуси
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Европейский Союз завершает подготовку перечня лиц и учреждений, причастных к принудительной посадке в аэропорту Минска самолета Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционный деятель Роман Протасевич.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Отмечается, что санкции в отношении них будут применены в ближайшие дни по письменной процедуре.

"Идет составление списка лиц и компаний, включая причастных к инциденту с Ryanair, они будут приняты по письменной процедуре в течение следующих дней. Также по мандату, который был предоставлен нам Европейским советом, вместе с Еврокомиссией мы начали подготовку целенаправленных экономических санкций. Эти санкции будут приняты во время следующей встречи Совета министров ЕС по иностранным делам относительно критически важных секторов белорусской экономики", - сказал Боррель на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

Он напомнил, что применение таких экономических санкций относится к компетенции стран-членов, и выразил надежду, что их представители будут едиными в этом вопросе.

Боррель также отметил, что ЕС подготовил экономический пакет в размере 3 миллиардов евро для поддержки демократической Беларуси.

"Это послание надежды и поддержки для народа Беларуси. Такой пакет открывает перспективу для построения более зажиточной страны и будет мощным стимулом для ее экономического развития, как только страна изменится и вернется к демократии", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

23 мая в столице Беларуси Минске приземлился самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о бомбе на борту. В аэропорт прибыла саперная служба, однако взрывных устройств не обнаружила. По сообщениям, самолет был почти у границы с Литвой, когда развернулся и направился в Минск. По распоряжению Александра Лукашенко для его сопровождения в небо подняли военный истребитель МиГ-29. После приземления белорусские полицейские задержали оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, который был на борту, а также его девушку.

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