СБУ провела обыски у основателей ОО "Партия Шария"

Изъяли компьютеры, агитматериалы и одну из печатей партии.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины провела обыски у основателей общественной организации "Партия Шария".

На сайте СБУ сообщается, что они могут быть причастны к распространению агитации, направленной на изменение границ территории Украины и конституционного порядка.

Обыски проводились по адресам фактического проживания двух фигурантов дела в Киеве и Бучанском районе, а также в типографии в Виннице, где печатались агитматериалы.

Правоохранители нашли компьютерную технику, мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности, печать киевской городской организации "Партии Шария" и банковские карты.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (сепартизм) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов и печатей) Уголовного кодекса Украины.

Общественная организация "Партия Шария" создана в 2019 году. Ее руководителем является Иван Мамчур, который называл себя "CEO партии"

По данным движения "Чесно", ОО "Партия Шария" - один из крупнейших доноров одноименной политической партии.

Напомним, что в апреле 2021 года Министерство юстиции подало иск о запрете "Партии Шария".

16 февраля Анатолию Шарию объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений (ч. 1 ст. 161 УК). Ряд экспертных исследований установил, что в интервью и выступлениях блогера имелись факты подрывной деятельности против Украины. С 2012 года способствовал неправительственным и государственным структурам РоSSии в проведении информационных операций.

После этого Литва лишила Шария статуса беженца.