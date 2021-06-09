Решение политических задач под лозунгом борьбы с коррупцией - тоже коррупция - Кличко

Назначение главы КГГА, по мнению мэра, тоже относится к политической коррупции.

На международной конференции «Zero CorruptionConference» Виталий Кличко заявил, что решение политических задач под лозунгом борьбы с коррупцией - политическая коррупция.

«Решение политических задач под лозунгом борьбы с коррупцией - это политическая коррупция. Когда в высших кабинетах власти тратят часы на совещания, где обсуждают как лучше атаковать того или иного мэра, когда главе Государственной фискальной службы, подлежащей расформированию, обещают должность главы нового органа Бюро по экономической безопасности в обмен на массовые обыски в органах киевской власти, когда вопреки выбору киевлян и законов Украины пытаются назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция», - подчеркнул Кличко в своем выступлении.

Он отметил, что коррупция появляется там, где не работает система. Поэтому предотвращать важно именно на уровне системы.

Также, по мнению Кличко, главный показатель эффективности борьбы с коррупцией - доверие людей к власти.

«Внедряя антикоррупционные законы, создавая антикоррупционные органы, надо помнить, что главный KPI в борьбе с коррупцией - это не статистика посадок и не количество зрелищных коррупционных скандалов. Главный КРІ - это уровень доверия граждан к власти и государству. Желание людей жить и работать в стране», - подчеркнул Кличко.

«Поэтому наша главная задача - вернуть доверие граждан. Показать, что успешное украинское государство возможно. Успешное государство для каждого гражданина, а не «успешное» государство для олигархов и элиты», - пояснил лидер «УДАРа».

Кличко убежден, борьба с коррупцией должна быть системной.

«30 лет борьба с коррупцией напоминает борьбу с ветряными мельницами. Процесс ради процесса. Статистика ради отчетов. Коррупция появляется там, где не работает система. Поэтому предотвращать важно именно на уровне системы», - отметил политик.

Напомним, на конференцию «Zero CorruptionConference» лидер «УДАРа» приехал на велосипеде.

Democracy in Action: Zero Corruption Conference - первая конференция высокого уровня по вопросам гибридных угроз демократии: дезинформации, коррупции и правовых войн. Участниками являются политики из разных стран, представители НАТО, Пентагона и ФБР, Еврокомиссии и Европарламента, общественные деятели, журналисты-расследователи.