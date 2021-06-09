Алексей Чернышов: Принятие новой редакции закона "О местных государственных администрациях" - важный шаг для децентрализации

Сейчас этот документ готовится ко второму чтению.

Алексей Чернышов: Принятие новой редакции закона "О местных государственных администрациях" - важный шаг для децентрализации
Олексій Чернишов
Фото: Мінрегіон

Принятие новой редакции закона "О местных государственных администрациях", который сейчас готовится ко второму чтению в парламенте, - важный шаг для продвижения реформы децентрализации.

Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей в городе Днепре, состоявшегося под председательством президента Украины Владимира Зеленского. Глава Минрегиона обратился к народным депутатам с просьбой рассмотреть соответствующий законопроект в ближайшее время.

"Сейчас мы работаем над усовершенствованием законодательства в рамках действующей Конституции. В частности, планируем актуализировать отдельные нормы Закона «О местном самоуправлении в Украине» и отраслевое законодательство в части распределения полномочий органов местного самоуправления. А также - районных и областных советов с учетом новой системы административно-территориального устройства... Еще хочу обратиться к народным депутатам с просьбой рассмотреть новую редакцию закона «О местных государственных администрациях» в течение действующей сессии Верховной Рады по сокращенной процедуре, ведь это - сверхважно и даст возможность более четко разграничить полномочия местных государственных администраций и органов местного самоуправления", - отметил министр Алексей Чернышов.

Отдельно министр развития общин и территорий остановился на вопросе завершения формирования райгосадминистраций. В частности, он отметил, что кроме привлечения профессиональных кадров, РГА должны перейти от традиционного администрирования к партнерству с органами местного самоуправления. Одна из главных задач - оказание помощи общинам в их деятельности, особенно тем, которые были образованы в прошлом году и не имеют достаточного опыта.

"Также важно упорядочить систему и уровень оплаты труда в местных государственных администрациях, чтобы обеспечить соответствие с оплатой труда в органах местного самоуправления", - отметил министр Алексей Чернышов.

Напомним, ранее глава Минрегиона Алексей Чернышов отметил, что для успешного завершения реформы децентрализации необходимо внесение изменений в Конституцию Украины. Они должны закрепить новую систему административно-территориального устройства на уровне общин и районов. А также - обеспечить баланс компетенций между региональными органами исполнительной власти и местным самоуправлением.

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