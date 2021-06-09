Три страны Евросоюза выделили Украине 35 миллионов медицинских масок
Еврокомиссар Ленарчич поблагодарил членов ЕС за поддержку Украины.
Три страны Европейского Союза выделили Украине более 35 миллионов защитных масок, 24 аппарата ИВЛ, 10 тысяч защитных костюмов и очков.
Об этом сообщается на сайте представительства Евросоюза в Украине.
Бельгия предложила Украине 500 тысяч масок KN95 и 2 миллиона хирургических масок, Германия - 25 млн хирургических масок, почти 8 млн масок FFP2 и 24 аппарата ИВЛ, Словакия - по 10 тысяч защитных костюмов, хирургических масок, масок FFP2 и защитных очков.
Помощь в преодолении последствий COVID-19 координируется через европейский Центр реагирования на чрезвычайные ситуации.
"Я хочу выразить благодарность странам-членам ЕС за поддержку Украины в борьбе с COVID-19. Мы полностью солидарны с нашими ближайшими соседями. Наш Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации отслеживает текущие обстоятельства и готов направлять помощь в дальнейшем", - заявил по этому поводу Янез Ленарчич, Европейский комиссар по вопросам урегулирования кризисов.
Напомним, что в конце мая Украина, Грузия и Молдова направили совместное письмо в адрес Еврокомиссии, в котором просят разработать механизм передачи вакцины от коронавируса для стран инициативы "Восточного партнерства" по тому же принципу, который недавно был применен к странам Западных Балкан.
В начале мая Евросоюз начал поставлять вакцину Pfizer-BioNTech в Сербию, Боснию, Северную Македонию, Албанию и Косово. Вакцины финансируются из пакета в размере 70 млн евро, принятого Еврокомиссией в декабре 2020 года.