Три страны Евросоюза выделили Украине 35 миллионов медицинских масок

Еврокомиссар Ленарчич поблагодарил членов ЕС за поддержку Украины.

Три страны Евросоюза выделили Украине 35 миллионов медицинских масок
Фото: supreme.court.gov.ua

Три страны Европейского Союза выделили Украине более 35 миллионов защитных масок, 24 аппарата ИВЛ, 10 тысяч защитных костюмов и очков.

Об этом сообщается на сайте представительства Евросоюза в Украине.

Бельгия предложила Украине 500 тысяч масок KN95 и 2 миллиона хирургических масок, Германия - 25 млн хирургических масок, почти 8 млн масок FFP2 и 24 аппарата ИВЛ, Словакия - по 10 тысяч защитных костюмов, хирургических масок, масок FFP2 и защитных очков.

Помощь в преодолении последствий COVID-19 координируется через европейский Центр реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Я хочу выразить благодарность странам-членам ЕС за поддержку Украины в борьбе с COVID-19. Мы полностью солидарны с нашими ближайшими соседями. Наш Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации отслеживает текущие обстоятельства и готов направлять помощь в дальнейшем", - заявил по этому поводу Янез Ленарчич, Европейский комиссар по вопросам урегулирования кризисов.

Напомним, что в конце мая Украина, Грузия и Молдова направили совместное письмо в адрес Еврокомиссии, в котором просят разработать механизм передачи вакцины от коронавируса для стран инициативы "Восточного партнерства" по тому же принципу, который недавно был применен к странам Западных Балкан.

В начале мая Евросоюз начал поставлять вакцину Pfizer-BioNTech в Сербию, Боснию, Северную Македонию, Албанию и Косово. Вакцины финансируются из пакета в размере 70 млн евро, принятого Еврокомиссией в декабре 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархахКоломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархах
ЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантовЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантов
Состоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый домСостоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый дом
"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска
Зеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздникомЗеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздником
Блок рекламы


Похожие новости
Ирландия впервые назначила посла в Украине с резиденцией в КиевеИрландия впервые назначила посла в Украине с резиденцией в Киеве
На Луганщине завербованный ФСБ РоSSии украинец пытался совершить терактНа Луганщине завербованный ФСБ РоSSии украинец пытался совершить теракт
Оккупационные войска глушат беспилотники ОБСЕ на подконтрольной Украине территорииОккупационные войска глушат беспилотники ОБСЕ на подконтрольной Украине территории
Зеленский поставил целью высадить в Украине за три года миллиард деревьевЗеленский поставил целью высадить в Украине за три года миллиард деревьев
Данилов: в Украине не осталось ни одного "вора в законе"Данилов: в Украине не осталось ни одного "вора в законе"
"Голос": законопроект об учебниках повысит качество образования в Украине"Голос": законопроект об учебниках повысит качество образования в Украине
Американские сенаторы обсудили с Зеленским реформы в УкраинеАмериканские сенаторы обсудили с Зеленским реформы в Украине
В Украине успешно испытали новый боеприпас повышенной дальности для РСЗО "Град"В Украине успешно испытали новый боеприпас повышенной дальности для РСЗО "Град"
Литва предоставит Украине дополнительную помощь на нужды армииЛитва предоставит Украине дополнительную помощь на нужды армии
Уровень антисемитизма в Украине меньше, чем в европейских странах, - спикер еврейской общины КиеваУровень антисемитизма в Украине меньше, чем в европейских странах, - спикер еврейской общины Киева
Последние новости
Подгружаем последние новости