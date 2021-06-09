Три страны Евросоюза выделили Украине 35 миллионов медицинских масок

Три страны Европейского Союза выделили Украине более 35 миллионов защитных масок, 24 аппарата ИВЛ, 10 тысяч защитных костюмов и очков.

Об этом сообщается на сайте представительства Евросоюза в Украине.

Бельгия предложила Украине 500 тысяч масок KN95 и 2 миллиона хирургических масок, Германия - 25 млн хирургических масок, почти 8 млн масок FFP2 и 24 аппарата ИВЛ, Словакия - по 10 тысяч защитных костюмов, хирургических масок, масок FFP2 и защитных очков.

Помощь в преодолении последствий COVID-19 координируется через европейский Центр реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Я хочу выразить благодарность странам-членам ЕС за поддержку Украины в борьбе с COVID-19. Мы полностью солидарны с нашими ближайшими соседями. Наш Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации отслеживает текущие обстоятельства и готов направлять помощь в дальнейшем", - заявил по этому поводу Янез Ленарчич, Европейский комиссар по вопросам урегулирования кризисов.

Напомним, что в конце мая Украина, Грузия и Молдова направили совместное письмо в адрес Еврокомиссии, в котором просят разработать механизм передачи вакцины от коронавируса для стран инициативы "Восточного партнерства" по тому же принципу, который недавно был применен к странам Западных Балкан.