Наибольшую зарплату среди городских голов получает мэр Запорожья, наименьшую - мэр Херсона, - "ЧЕСНО"

Движение "Чесно" исследовало, кто из мэров украинских городов областного значения больше всех зарабатывает.

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что доход городских голов лишь на несколько процентов коррелирует с количеством населения. Так, средний заработок мэра Львова Андрея Садового - 33,5 тыс. гривен, хотя город по населению почти равен Запорожью, а в миллионной Одессе Геннадий Труханов получает чуть меньше - 23 тыс. гривен в месяц.

Мэр самого маленького областного центра Украины - Ужгорода - Богдан Андреев получает 55,2 тыс. гривен в месяц, управляя общиной в 115,5 тыс. жителей. Бюджет самого маленького областного центра составляет 1,4 миллиарда гривен.

Проанализировав данные по всем зарплатам, в "ЧЕСНО" увидели, что размер бюджета города никак не влияет на уровень вознаграждения мэра.

Например, в Чернигове Владислав Атрошенко при населении 286 тыс. жителей и бюджете 2,9 млрд гривен получает 63,3 тыс., тогда как Руслан Марцинкив из Ивано-Франковска при почти таких же показателях имеет 39,2 тыс. гривен. А вот помощники и советники мэра стоят налогоплательщикам 700 тыс. гривен в месяц.

Меньше всех зарабатывает мэр Херсона Игорь Колыхаев, который в прошлом году получал в парламенте около 35 тыс. гривен в месяц, теперь он ушел руководить городом на зарплату около 16 тыс. гривен. В Херсоне самый маленький бюджет из всех городов Украины, имеющих более 300 тыс. жителей, и самые скромные заработки мэра. Также меньше средней зарплаты получают мэры Полтавы (48,2 тыс. гривен), Житомира (29,5 тыс. гривен), Черновцов (49,4 тыс. гривен) и Сум (43,9 тыс. гривен).

Больше всех мэров зарабатывает городской голова Запорожья Владимир Буряк, заработная плата которого в апреле составила 127,5 тыс. гривен, из них 73% - премия.