Наибольшую зарплату среди городских голов получает мэр Запорожья, наименьшую - мэр Херсона, - "ЧЕСНО"
Размер бюджета города никак не влияет на уровень вознаграждения мэра.
Движение "Чесно" исследовало, кто из мэров украинских городов областного значения больше всех зарабатывает.
Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что доход городских голов лишь на несколько процентов коррелирует с количеством населения. Так, средний заработок мэра Львова Андрея Садового - 33,5 тыс. гривен, хотя город по населению почти равен Запорожью, а в миллионной Одессе Геннадий Труханов получает чуть меньше - 23 тыс. гривен в месяц.
Мэр самого маленького областного центра Украины - Ужгорода - Богдан Андреев получает 55,2 тыс. гривен в месяц, управляя общиной в 115,5 тыс. жителей. Бюджет самого маленького областного центра составляет 1,4 миллиарда гривен.
Проанализировав данные по всем зарплатам, в "ЧЕСНО" увидели, что размер бюджета города никак не влияет на уровень вознаграждения мэра.
Например, в Чернигове Владислав Атрошенко при населении 286 тыс. жителей и бюджете 2,9 млрд гривен получает 63,3 тыс., тогда как Руслан Марцинкив из Ивано-Франковска при почти таких же показателях имеет 39,2 тыс. гривен. А вот помощники и советники мэра стоят налогоплательщикам 700 тыс. гривен в месяц.
Меньше всех зарабатывает мэр Херсона Игорь Колыхаев, который в прошлом году получал в парламенте около 35 тыс. гривен в месяц, теперь он ушел руководить городом на зарплату около 16 тыс. гривен. В Херсоне самый маленький бюджет из всех городов Украины, имеющих более 300 тыс. жителей, и самые скромные заработки мэра. Также меньше средней зарплаты получают мэры Полтавы (48,2 тыс. гривен), Житомира (29,5 тыс. гривен), Черновцов (49,4 тыс. гривен) и Сум (43,9 тыс. гривен).
Больше всех мэров зарабатывает городской голова Запорожья Владимир Буряк, заработная плата которого в апреле составила 127,5 тыс. гривен, из них 73% - премия.
Напомним, лидером по количеству заместителей и советников мэра, а также по уровню расходов на их зарплаты и премии стал мэр Ивано-Франковска Марцинкив. У городского головы Франковска целых 23 советника. К примеру, у мэра Херсона их всего четыре - они выполняют функции заместителей городского головы. А у мэров городов-миллионников Киева, Харькова и Днепра советников нет вообще.