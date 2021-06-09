Создание консорциума на основе украинской ГТС может сохранить транзит газа

Создание консорциума на основе украинской ГТС может сохранить транзит газа

Создание международного консорциума на основе украинской ГТС обеспечит необходимое давление на РоSSию для сохранения транзита газа через Украину, заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль.

По ее словам, Украина должна выйти со стратегическим предложением к западным партнерам, предусматривающим обеспечение безопасности государства. И для этого есть несколько возможных механизмов.

"Это может быть та же идея, которая была в 2019 году, по совместному консорциуму с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы", - сказала Е.Зеркаль.

Она отметила, что это создаст давление на РоSSию для снятия экспортной монополии на продажу газа по газопроводу в Европу. Если все компании, а не только роSSийский "Газпром" получат доступ к ГТС, то это будет способствовать созданию рынка, а газ станет товаром и перестанет быть инструментом политического давления и шантажа.

Также Е.Зеркаль отметила, что Европейский Союз имеет инструментарий, который может обезопасить Украину от применения газопровода "Северный поток-2" в полном объеме, что оставило бы украинскую ГТС без транзита.

МинПром по материалам uaprom.info

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