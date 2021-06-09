В Киеве митинговали за роспуск состава наблюдательного совета Украинского культурного фонда

Акция состоялась одновременно с пресс-конференцией министра культуры и информполитики Ткаченко.

Фото: Макс Требухов

В Киеве состоялся митинг "Разобрал - собери назад", участники которого требовали распустить текущий состав наблюдательного совета Украинского культурного фонда.

На странице мероприятия в Facebook указано, что деятели культуры также требуют отменить решение действующего наблюдательного совета по проектам и вынести на публичное обсуждение изменения в закон об УКФ.

Митинг организовали одновременно с пресс-конференцией министра культуры Александра Ткаченко.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Необоснованный пересмотр результатов конкурсов и отклонение проектов с высоким рейтингом без объяснения выглядит как внедрение практики «ручного управления» за закрытыми дверями. Часть решений были приняты незаконно: с нарушениями регламента, поддельными подписями членов Наблюдательного Совета", - заявили организаторы.

Они добавили, что в последние месяцы массово увольняются сотрудники институции.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что вчера глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак сложила свои полномочия. То же ранее сделала еще один член НС, Екатерина Чуева. Мудрак призвала всех членов совета сложить полномочия, а также министр культуры и информполитики Ткаченко - двух, Сусленского и Тулузова.

1 июня в адрес премьер-министра Украины Д.Шмыгаля и министра культуры А.Ткаченко направили открытое письмо с выражением недоверия действующему составу Наблюдательного Совета УКФ и призывом помочь его роспуску и отменить его решения. Подписанты считают, что отклонение ряда проектов без должной аргументации на третьем этапе конкурса нарушает процедуру конкурса, заложенную в действующих нормативных документах.

На фоне кризиса в УКФ министр культуры Александр Ткаченко призвал сложить полномочия членов НС от общественных объединений. При этом министр не дал оценку участникам НС от министерства.

Мудрак признала наличие кризиса в институции и призвала к открытому диалогу общественности с коллективом фонда. Также она сказала, что готова взять самоотвод, если ситуация не улучшится в ближайшие недели.

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