МИД: днепровская вода потечет только в деоккупированный Крым

"Чем больше РФ будет возводить военных баз в Крыму, тем меньше воды будет оставаться для нужд гражданского населения".

В Министерстве иностранных дел отметили, что позиция Украины по поставкам воды в оккупированный Россией Крым остается неизменной: днепровская вода потечет на полуостров только после его деоккупации.

Об этом рассказал в комментарии LB.ua спикер МИД Олег Николенко.

"Мы должны понимать, что проблема водных ресурсов обострилась на фоне массированной роSSийской милитаризации Крымского полуострова. Чем больше РоSSийская Федерация будет возводить военных баз в Крыму, тем меньше воды будет оставаться для нужд гражданского населения. РФ как государство-оккупант должна полностью осознавать свою ответственность", - подчеркнул он.

В МИД также отметили, что невыполнение Россией своих международно-правовых обязательств станет предметом обсуждения на инаугурационном саммите Крымской платформы 23 августа.

"Конечной целью усилий Украины должна стать полная деоккупация украинских территорий - как Крымского полуострова, так и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях", - добавил спикер МИД .

Ранее в интервью изданию "Телеграф" представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская власть может изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в оккупированный Россией Крым в случае "очень серьезных уступок" со стороны РФ .

На вопрос о том, существуют ли сценарии, при которых возможно пустить воду на полуостров, Арестович ответил: "Нет. Она может измениться только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны РоSSии. Например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но РоSSия готова выводить?" - сказал Арестович.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации полуострова Россией в 2014 году поставку воды прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационная "власть Крыма" регулярно призывает жителей полуострова экономить воду.

В апреле вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников заявил, что теоретическая война за воду для Крыма "дорого обойдется для РоSSии".