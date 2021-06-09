Подписывать приказ о назначении Гончарук директором Довженко-центра запретил суд, - Ткаченко

Елена Гончарук победила в отборе еще 15 апреля.

Подписывать приказ о назначении Гончарук директором Довженко-центра запретил суд, - Ткаченко
Ірина Гончарук
Фото: UA tv

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не смог подписать приказ о назначении победительницы конкурса на должность директора Национального центра Довженко Елены Гончарук из-за запрета суда.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента LB.ua.

"Относительно центра Довженко мы получили решение суда, запрещающее мне подписывать контракт с Гончарук, но я назначил ее исполняющей обязанности", - сообщил Ткаченко.

Относительно победителей других конкурсов он добавил, что директор Украинского культурного фонда пока не назначен, так как еще продолжается процедура его проверки. Ткаченко заявил, что сейчас возобновлены практически все конкурсы на должности, которые были приостановлены из-за карантина.

"Из-за пандемии некоторые были приостановлены, это не вопрос нежелания. Институции, в которых заканчивается срок (пребывания на должностях. - Ред.), их более 20, то я за то, чтобы конкурсы были объявлены вовремя и проведены", - добавил министр.

Напомним, что 15 апреля завершился конкурс на должность генерального директора Государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко". Победительницей стала Елена Гончарук, ее кандидатуру выдвигал коллектив центра.

Всего было шесть кандидатов, экс-руководитель Довженко-центра Игорь Козленко перед конкурсом сказал, что участвовать в нем не будет.

Один из участников конкурса, Алексей Душутин, после отбора пожаловался на дискриминацию. В письме Ткаченко он заявил, что просит отменить результаты конкурса и "безотлагательно заслушать программу развития кандидата в его личном присутствии" и "провести повторное голосование по определению победителя конкурса".

Министр культуры считает претензии Душутина "справедливыми" и просит членов конкурсной комиссии быть "объективными". Ткаченко просит провести еще один конкурс. Председатель конкурсной комиссии Ирина Подоляк отметила, что оснований для пересмотра результатов конкурса нет, он состоялся в полном соответствии с законодательством.

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