Украина в течение недели получит полмиллиона доз вакцины Pfizer в рамках COVAX

Первую часть пятой партии вакцин уже привезли в Киев.

Фото: twitter.com/UNICEF_UA

Украина в течение этой недели и в начале следующей получит 473 850 доз вакцины Pfizer в рамках COVAX. Первую часть этой партии в размере 117 000 доз доставили самолетом во вторник, 8 июня.

Об этом сообщили в ЮНІСЕФ Украина.

Все вакцины в рамках COVAX Украина получает бесплатно.

Ранее в рамках этой программы Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.

"Вместе с полной новой поставкой, общее количество вакцин, полученных через COVAX, составит 2 137 500 доз (Pfizer-BioNTech и AstraZeneca). Хорошо, что вакцинация в Украине набирает обороты, и вакцины действительно спасают жизни, однако вакцинация сама по себе не является гарантией против передачи COVID-19 другим. Поэтому, пожалуйста, продолжайте носить маски, держите физическую дистанцию и избегайте скопления людей, особенно в период летних отпусков", - сказал по этому поводу Ярно Хабихт, представитель ВОЗ и глава бюро ВОЗ в Украине.

Фото: twitter.com/UNICEF_UA

Фото: twitter.com/UNICEF_UA

Напомним, что это уже пятая поставка вакцин в рамках COVAX.

Сначала Украина получила 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech, затем 367,2 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, произведенной корейской SK Bioscience, потом еще 473,85 тыс. доз Pfizer-BioNTech и 705,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

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