Конгресс США представил резолюцию, в которой призвал МОК перенести Олимпиаду-2022 из Пекина

Конгрессмен США Майкл Маккол, главный республиканец Палаты представителей по вопросам внешней политики, вместе с коллегами-республиканцами и демократами обратился к Международному олимпийскому комитету с призывом отменить зимние игры 2022 года в Пекине, "если китайское правительство не прекратит свои продолжающиеся преступления против уйгурского народа", сообщает Texas Tribune.

"Геноцид Коммунистической партии Китая против уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств - это моральное испытание нашего времени. Давая КПК возможность скрыть свои злодеяния и улучшить свой имидж на мировой арене, МОК нарушает свои собственные принципы и порочит свой собственный бренд", - сказал Маккол в заявлении.

"Я горжусь тем, что вместе с членами из другой партии, вместе с союзниками из других демократических стран, мы требуем привлечения МОК и КПК к ответственности", - добавил республиканец из Остина.

Уйгуры - это преимущественно мусульманская группа, проживающая в северо-западном регионе Китая. Сообщается, что преследование этих людей в Китае включает лагеря идеологической обработки и принудительную стерилизацию женщин.

В резолюции также говорится о том, что Палата представителей США считает, что "принципы олимпийской хартии о солидарности и недискриминации... трудно связать с проведением зимних Игр 2022 года в стране, правительство которой достоверно обвиняется в совершении преступлений против человечности и геноциде против этнических и религиозных меньшинств".

В нем также говорилось, что, когда в 2008 году в Китае проводились летние Олимпийские игры, "олимпийцы, зрители и международные средства массовой информации столкнулись с серьезным нарушением своих основных свобод".

Некоторые члены Конгресса от обеих партий в последние недели присоединились к призывам правозащитных групп к различным уровням бойкота Игр-2022. Некоторые члены предлагают дипломатический бойкот, в котором главы государств избегают участия в мероприятии, в то время как другие участники призывают к экономическому бойкоту, в котором американские граждане откажутся от поездки в Китай в качестве зрителей на соревнования.