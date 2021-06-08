Экс-министр Криклий назвал нелогичным создание государственной авиакомпании

Бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал нелогичным создание государственной авиакомпании.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Когда год назад в воздухе витала идея национализации МАУ, я сказал прямо - я положу заявление при этом. Поскольку это было бы повторением кейса ПриватБанка: государству корешки, а кому-то сливки. С созданием новой госавиакомпании сегодня история тоже непростая. Мы практически каждый день говорим о том, что государственные компании управляются хуже, чем частные. Что бизнес всегда является лучшим собственником и менеджером активов, чем государство. Мы продаем государственные активы через приватизацию, проводим концессии портов ... Но при этом хотим создать еще одну государственную компанию. Мне это кажется непоследовательным", - сказал Криклий.

Он добавил, что создание госавиакомпании - очень затратная идея, и ее будет непросто реализовать.

Напомним, что в апреле 2020 года президент Владимир Зеленский сказал, что в Украине нужно создать государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines и Singapore Airlines. При этом он говорил, что она должна использовать самолеты "Антонов".

Теперь власти говорят, что эта авиакомпания будет летать не только на Ан, но и на Boeing и Airbus.