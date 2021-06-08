ПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщение

Православная церковь Украины на два месяца отстранила от богослужений и на три месяца запретила любую публичную деятельность в социальных сетях священнику, депутату Полтавского городского совета от "Европейской солидарности" Александру Дедюхину.

Об этом сообщается на сайте Полтавской епархии.

1 июня, в День защиты детей, Дедюхин написал в фейсбуке пост об абортах и ответственности женщин за секс, в котором применил оборот "Сучка не захочет - кобель не вскочит".

"Мне здесь страстно пишут, мол, нельзя считать женщину только инкубатором, матка - это ее тело, а все противники абортов пусть забирают эмбрионы и растят их сами. Просто если хотя бы на мгновение приспустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. Как там старые люди говорят: "Сучка не захочет - кобель не вскочит". И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность", - говорилось в заметке.

Позже он убрал этот пост.

В ответ на это епархиальный совет Харьковско-полтавской епархии ПЦУ посоветовал Дедюхину определиться, кем он хочет быть - священником или политиком-блогером.

"Прот. Александр Дедюхин в своих публичных сообщениях, к сожалению, неоднократно употреблял некорректные, а иногда недопустимые для священнослужителя высказывания. Теме блогерской деятельности прот. Александра Дедюхина было посвящено одно из предыдущих заседаний Епархиального совета, во время которого перед ним был поставлен ряд требований по изменению риторики в его сообщениях на Facebook. Однако им надлежащих выводов так и не было сделано, а стилистика сообщений не претерпела надлежащих изменений. В публикациях фигурируют выражения, унижающие человеческое достоинство, разжигающие вражду в обществе на политической почве, они противоречат фундаментальным принципам христианской морали и этическим нормам православной аскетики, наносят ущерб авторитету Православной церкви Украины", - говорится в заявлении Епархиального совета.

В случае, если он нарушит запрет епархии, священнику угрожают суровые канонические наказания и рассмотрение его дела на Священном синоде ПЦУ.

Александр Дедюхин является настоятелем Свято-Николаевской религиозной общины г. Полтавы.

В 2020 году он был избран в Полтавский городской совет от "Европейской солидарности".