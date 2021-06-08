В РоSSии могут посадить в тюрьму за ношение новой формы сборной Украины

Фанов украинской сборной могут обвинить в "сепаратизме".

В РоSSии могут посадить в тюрьму за ношение новой формы сборной Украины
Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Болельщикам, которые будут носить новую форму сборной Украины по футболу на территории РоSSии, может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

Об этом заявил роSSийский адвокат Игорь Бушманов, который объяснил, что ношение футболки с изображением контура Украины с Крымским полуостровом может быть расценено как "сепаратизм".

"Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ", - цитирует Бушманова Sport24.

"Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения - к уголовной сроком до четырех лет", - отметил адвокат.

При этом Бушманов подчеркнул, что если эти действия будут осуществлены с использованием СМИ или для личного блога, то тогда человеку может грозить уже пять лет лишения свободы.

Напомним, презентация новой формы сборной Украины вызвала бурное возмущение политиков в РоSSии, которые призвали УЕФА запретить экипировку из-за политического подтекста.

Но в УЕФА на запрос роSSийских СМИ ответили, что все согласовано.

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