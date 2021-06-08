В Киеве митинговали против застройки Святошинского района

Участники акции протестуют из-за детального плана района "Святошин-2".

Фото: Макс Требухов

В Киеве на центральной улице Крещатик собрался митинг против застройки в Святошинском районе. Участники акции протестовали во время заседания архитектурно-градостроительного совета департамента градостроительства и архитектуры КГГА по поводу детального плана территорий района "Святошин-2".

План касается застройки по ул. Живописной, Крамского, Верховинной, Кольцевой дороги, Кричевского, Котельникова, пр-кта Победы, говорится на странице "Киев, вставай! Стоп преступным застройкам и дерибану в столице" в Facebook.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

"Борьба киевлян с этими преступными застройками идет не один год, до сих пор нам удавалось сдерживать аппетиты мафии. Теперь коррумпированные застройщики-мародеры пытаются нас разъединить, чтобы по частям уничтожить Киев и заполнить его уродливыми ЖК и ТРЦ, сделать из украинской столицы подобие Шанхая" , - считают организаторы акции.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Митинг против принятия 219 ДПТ в Киеве состоялся и в мае. Участники выступили против Детального плана территории севера Минского массива, а также программы по разработке других таких ДПТ.

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