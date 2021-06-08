Зеленский прилетел в Днепропетровскую область первым рейсом WindRose Киев - Кривой Рог

Теперь эти рейсы будут выполняться регулярно.

Фото: Офис президента

Киев

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Днепропетровскую область на первом рейсе- Кривой Рог, совершенном авиакомпанией Wind Rose.

С сегодняшнего дня начнутся регулярные рейсы бортов авиакомпании по этому маршруту, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что ранее были открыты регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы "Большая стройка". Кроме того, в Днепре под председательством президента состоится заседание Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

Напомним, что заседание Палаты местных властей состоялось на прошлой неделе. Его также открывал Зеленский, он же возглавил президиум Конгресса.

Главой Палаты местных властей стал мэр Львова Андрей Садовый, его заместителями - главы Днепра и Житомира.

Конгресс местных и региональных властей - консультативно-совещательный органом при президенте Украины. Он создан взамен Совета развития общин и территорий. Состоит из двух палат. Первая - местные власти, главы ОТО, райсоветов. Вторая - главы обладминистраций и советов.

Конгресс является "площадкой при президенте", которая должна объединить законодательную и исполнительную власть и организации местного самоуправления. Его называют прообразом двухпалатного парламента. Подробнее о съезде Палаты местных властей читайте в материале LB.ua "Конгресс имени Зеленского".