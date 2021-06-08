Директора Института рыбного хозяйства УААН задержали за взятку

Ученого обвиняют в получении 20 тыс. гривен в виде благотворительного взноса.

Национальная полиция задержала директора Института рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук.

На сайте Киевской городской прокуратуры сообщается, что ученый подозревается в получении взятки.

Согласно материалам следствия, руководитель института требовал от предпринимателя неправомерную выгоду за заключение договора аренды имущества государственного учреждения. Кроме официальных платежей, бизнесмен якобы должен был платить чиновнику 20 тыс. гривен ежемесячно.

Деньги нужно было перечислить на счет института как благотворительный взнос.

7 июня оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве Нацполиции и следователи Печерского управления полиции задержали академика "на горячем". Его обвиняют в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В помещениях института проведены обыски.

Институт рыбного хозяйства УААН с 2007 года возглавляет доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Игорь Грициняк.

Напомним, что президент Национальной академии аграрных наук Ярослав Гадзало также подозревается во взяточничестве.

Национальная полиция проводит досудебное расследование по подозрению в получении ученым взятки в виде автомобиля Volkswagen Touareg, стоимость которого на момент приобретения в конце 2019 года составляла 1,44 млн гривен. По версии следствия, подозреваемый получил неправомерную выгоду за включение директора опытного хозяйства "Агрономия" в список претендентов на замещение вакансий академиков НААН.

В декабре 2020 года ученому сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Руководство Национальной академии аграрных наук также фигурирует в другом уголовном деле по ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.