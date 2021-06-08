РФ возмутилась отсутствием роSSиян в законопроекте Зеленского о коренных народах

Государственная Дума РФ возмутилась отсутствием россиян в законопроекте Владимира Зеленского о коренных народах.

Во вторник роSSийский парламент, состав которого Украина считает нелегитимным, принял заявление с осуждением законопроекта.

Депутаты РФ назвали законопроект "вопиющей провокацией", направленной на "украинизацию многонациональной Украины".

"Власти Украины идут путем Латвии и Эстонии, которые закрепили в законах и на практике позорный титул «неграждане» для своего роSSийского населения. Совершенно очевидно, что изобретенное президентом Украины определение «коренного народа» направлено совсем не на предоставление каких-либо прав и привилегий практически отсутствующим за пределами Крыма караимам, крымчакам и крымским татарам, а на внушение русским, белорусам, молдаванам, венграм, русинам и представителям других национальностей, являющимся гражданами Украины, сознания своей второсортности", - говорится в заявлении.

"Государственная Дума рассматривает внесенный Президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины", - заявили роSSийские депутаты.

Они призвали парламентские ассамблеи Европы и СНГ , а также парламенты стран Евросоюза также осудить законопроект.

18 мая Зеленский предложил Верховной Раде принять законопроект о коренных народах Украины.

Он предусматривает, что коренным народом является автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Под эти признаки подпадают крымские татары, караимы и крымчаки.

Все три народа проживают на оккупированной территории Крыма.