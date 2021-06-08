"Слуга народа", "ЕС" и "ОПЗЖ" имеют почти одинаковый рейтинг, - опрос

Пять украинских партий уверенно преодолели бы 5% -ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время. Еще несколько политических сил имеют поддержку чуть выше или чуть ниже него.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился 27 мая -1 июня.

За правящую партию "Слуга народа" проголосовали бы 17,7% респондентов (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). Проевропейская партия "Евросолидарность" набрала бы 15,4%, а пророSSийская "ОПЗЖ" - 14,7%.

Социологи подчеркивают, что все три партии имеют поддержку в пределах статистической погрешности, поэтому можно говорить, что они имеют примерно одинаковую поддержку.

Немного отстает от них партия "Батькивщина" - 13,9%, а также "Сила и честь" - 8,0%.

Кроме этих политических сил, более 5% набирают "Украинская стратегия Гройсмана" (5,8%) и Радикальная партия Олега Ляшко (5,0%). Минимально отстают от проходного барьера партии "Наши" (4,6%) и "Партия Шария" (4,5%). Другие партии имеют низкую поддержку.

Социологи опросили 2 000 респондентов. Интервью проводились по телефону с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистическая погрешность выборки - 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, что предыдущий, апрельский опрос КМИС давал "Слуге народа" 21,3%, "Евросолидарности" - 17,7%, а ОПЗЖ - только 12,2%.