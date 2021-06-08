"Слуга народа", "ЕС" и "ОПЗЖ" имеют почти одинаковый рейтинг, - опрос

Социологи не смогли назвать лидера партийного рейтинга.

"Слуга народа", "ЕС" и "ОПЗЖ" имеют почти одинаковый рейтинг, - опрос
Фото: facebook/Слуга Народу

Пять украинских партий уверенно преодолели бы 5% -ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время. Еще несколько политических сил имеют поддержку чуть выше или чуть ниже него.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился 27 мая -1 июня.

За правящую партию "Слуга народа" проголосовали бы 17,7% респондентов (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). Проевропейская партия "Евросолидарность" набрала бы 15,4%, а пророSSийская "ОПЗЖ" - 14,7%.

Социологи подчеркивают, что все три партии имеют поддержку в пределах статистической погрешности, поэтому можно говорить, что они имеют примерно одинаковую поддержку.

Немного отстает от них партия "Батькивщина" - 13,9%, а также "Сила и честь" - 8,0%.

Кроме этих политических сил, более 5% набирают "Украинская стратегия Гройсмана" (5,8%) и Радикальная партия Олега Ляшко (5,0%). Минимально отстают от проходного барьера партии "Наши" (4,6%) и "Партия Шария" (4,5%). Другие партии имеют низкую поддержку.

Социологи опросили 2 000 респондентов. Интервью проводились по телефону с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистическая погрешность выборки - 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, что предыдущий, апрельский опрос КМИС давал "Слуге народа" 21,3%, "Евросолидарности" - 17,7%, а ОПЗЖ - только 12,2%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархахКоломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархах
ЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантовЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантов
"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска
Зеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздникомЗеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздником
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Блок рекламы


Похожие новости
Германия выделила почти 3 млн евро на поддержку белорусских журналистовГермания выделила почти 3 млн евро на поддержку белорусских журналистов
Зеленский допускает вынесение вопроса о статусе олигархов на референдумЗеленский допускает вынесение вопроса о статусе олигархов на референдум
Порошенко пришел на допрос в СБУ по делу Медведчука - КозакаПорошенко пришел на допрос в СБУ по делу Медведчука - Козака
Совет по вопросам свободы слова рекомендует Зеленскому прекратить присвоение званий "Заслуженный журналист"Совет по вопросам свободы слова рекомендует Зеленскому прекратить присвоение званий "Заслуженный журналист"
Порошенко попросил сенаторов США организовать встречу Байдена с Зеленским до переговоров с ПутинымПорошенко попросил сенаторов США организовать встречу Байдена с Зеленским до переговоров с Путиным
Украина, Грузия и Молдова попросили Еврокомиссию поделиться вакцинойУкраина, Грузия и Молдова попросили Еврокомиссию поделиться вакциной
РоSSия не разрешила въезд литовскому пианисту, которого назначили атташе по вопросам культурыРоSSия не разрешила въезд литовскому пианисту, которого назначили атташе по вопросам культуры
Путин пообещал Лукашенко $ 500 млн и поднял вопрос о задержании СапегиПутин пообещал Лукашенко $ 500 млн и поднял вопрос о задержании Сапеги
Основатель Nexta Степан Путило попросил Польшу усилить его охрануОснователь Nexta Степан Путило попросил Польшу усилить его охрану
Руководителя Нацагентства по вопросам госслужбы переназначили на пять летРуководителя Нацагентства по вопросам госслужбы переназначили на пять лет
Последние новости
Подгружаем последние новости