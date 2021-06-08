Медведчук мог затянуть процесс обмена киборга "Рахмана" на роSSийского кадрового офицера, - пленки Bihus.info

Подозреваемый в госизмене нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук, ранее участвовавший в переговорах по освобождению украинских пленных, мог затянуть процесс обмена "киборга" Андрея Гречанова ("Рахмана") на роSSийского кадрового офицера Владимира Старкова.

Гречанов попал в плен в июле 2015 году, и Медведчук изначально не занимался его освобождением. Об этом говорится в публикации Bihus.info на основе так называемых пленок Медведчука - записей разговоров политика.

В августе 2015-го "Рахмана" пытался освободить на тот момент советник министра обороны Алексей Мочанов. По его словам, боевики были готовы отдать Гречанова в обмен на Старкова, но украинская сторона заявила, что россиянин должен пройти через суд, поэтому обмен затянулся.

"Виктор Медведчук, судя по записям, еще в середине сентября вообще не знал, где именно находится Гречанов, и при этом отказывается от предложений боевиков обменять его на уже упомянутого Старкова. При этом уже в конце ноября в разговорах с "министром обороны" "ДНР" Владимиром Кононовым резко начинает называть этот обмен важнейшим, подчеркивает свое активное участие в его подготовке, договоренности "первых лиц двух государств", а также требует не отдавать "Рахмана" Мочанову, который все это время занимался процессом", - говорится в публикации.

По словам журналистов, Медведчук на записях акцентирует внимание на создании прецедента, ведь роSSийский майор Старков на тот момент уже был осужден в Украине, но помилован Петром Порошенко. Такое помилование, по словам Медведчука, и является прецедентом, ведь это первое помилование непосредственного участника войны, которое может использоваться в дальнейшем. Помилование произошло ради обмена россиянина на "киборга".

"Второй - записи свидетельствуют о том, что Виктор Медведчук по требованию украинской стороны останавливает уже оговоренный обмен Гречанова и Старкова из-за якобы утечки о нем информации и ситуации с Мочановым. В результате Гречанов еще двое суток провел в плену. Процесс прошел тайно, и первые камеры встретили Гречанова уже в аэропорту "Борисполь", куда его доставили сразу после обмена. Там он ждал прилета Петра Порошенко из Франции. Во время встречи "Рахману" на камеры позволили позвонить родным, а Петр Порошенко заявил, что окончательное решение о его обмене принималось во Франции, после того, как он якобы попросил лидеров европейских стран нажать на Владимира Путина", - заявили журналисты.

Они также утверждают, что на пленках есть записи разговоров Медведчука об обмене пленной летчицы Надежды Савченко. Журналисты заявили, что среди записей, оказавшихся в распоряжении Bihus.Info, нет таких, которые бы свидетельствовали об организации Медведчуком самого обмена Савченко, но есть несколько разговоров с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

"На них Медведчук жалуется, что его в день обмена Савченко не показали в новостях рядом с Путиным. Савченко была осуждена в РоSSии за якобы убийство в Донбассе нескольких россиян. Летчица не захотела просить помилования, и тогда ее у Путина попросили вдовы якобы убитых ею мужчин. Идея задействовать в этой истории вдов, по словам Путина, принадлежала именно Медведчуку. В день обмена Савченко Путин провел встречу с этими женщинами, на ней присутствовал Медведчук, об этом сообщали в роSSийских новостях, но на видео, которое тиражировалось в новостях, Медведчука обрезали из кадра", - отметили в публикации.

Медведчук якобы несколько раз просил Пескова найти кадры, где его видно, и показать в новостях. По словам Медведчука, это "важный момент, для чего этот огород городился".

В финальной части "пленок Медведчука" журналисты также утверждают, что он мог быть задействован не только в переговорах по обмену, но и по поставкам газа и электричества.

Напомним, первая часть расследования была обнародована 17 мая. В ней говорится о том, Медведчук с 2014 года осуществлял пророSSийское влияние на украинское руководство.

Во второй части речь идет о том, как "трубу Медведчука" передавали россиянам. В третьей части о том, как Медведчук на записях обсуждал с Москвой покупку Украиной угля на оккупированных территориях.