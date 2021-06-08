Ирландия впервые назначила посла в Украине с резиденцией в Киеве

Ранее ирландский посол работал в Праге по совместительству.

Ирландия впервые назначила посла в Украине с резиденцией в Киеве
Фото: mfa.gov.ua

Ирландия впервые назначила посла в Украине, резиденция которого будет находиться в Киеве. До этого ирландский посол работал в Праге по совместительству

На сайте Министерства иностранных дел сообщается, что первым послом в Украине стала Тереса Гили.

7 июня она передала копии верительных грамот заместителю министра Василию Боднару.

"Назначение госпожи посла Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве будет способствовать оживлению политических контактов, наращиванию объемов торговли, укреплению взаимодействия между нашими гражданами. Надеемся на положительные сдвиги в ближайшее время в упрощении процедуры получения ирландских виз для граждан Украины", - сказал Боднар.

Напомним, что Украина и Ирландия установили дипломатические отношения 1 апреля 1992 года, но в Киеве еще не было отдельного посольства, а делами Украины занималось посольство Ирландии в Чехии.

Украина открыла посольство в Дублине еще в 2003 году.

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