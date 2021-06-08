Зеленский в Днепре проведет заседание второй палаты Конгресса местных и региональных властей

Палата региональных властей будет заседать на арене для олимпийских видов спорта.

Во время рабочего визита в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский проведет заседание второй палаты Конгресса местных и региональных властей.

Заседание Палаты региональных властей начнется 8 июня в 15:00 в крытой арене для олимпийских видов спорта, сообщает корреспондент LB.ua. На мероприятии будут присутствовать главы всех областных советов и главы облгосадминистраций. Они выберут своих представителей в президиум Конгресса.

Президиум будет собираться ежемесячно и предоставлять свои предложения по решению вопросов местного самоуправления на национальном уровне.

Напомним, третьего июня 2021 года во время заседания Конгресса местных и региональных властей главой Палаты местных властей был избран мэр Львова Андрей Садовый. Главой президиума является Зеленский, также в него вошли мэр Днепра Борис Филатов, мэр Житомира Сергей Сухомлин и глава правления Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Конгресс местных и региональных властей является консультативно-совещательным органом при президенте Украины. Он создан на замену Совета развития общин и территорий. Состоит из двух палат. Первая - местные власти, главы ОТО, райсоветов. Вторая - главы обладминистраций и советов.

Конгресс является "площадкой при президенте", которая должна объединить законодательную и исполнительную власть и органы местного самоуправления. Его называют прообразом двухпалатного парламента. Подробнее о съезде Палаты местных властей читайте в материале LB.ua "Конгресс имени Зеленского".