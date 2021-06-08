НАБУ задержало по подозрению в получении взятки судью из Днепропетровского райсуда

Национальное антикоррупционное бюро 7 июня задержало по подозрению в получении взятки судью из Днепропетровского районного суда Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ во вторник.

По данным следствия, судья требовала и получила 2,5 тыс. долларов за принятие решения в интересах физического лица по гражданскому делу.

Ей собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды.

Следствие против судьи ведется с февраля 2021 года.

В Днепропетровском райсуде работают шесть судей, из них две женщины - Жанна Озерянская и Лали Новик.

Напомним, что за последние месяцы Высший антикоррупционный суд вынес три обвинительных приговора судьям, которых задерживало НАБУ.

В марте ВАКС назначил 5 лет лишения свободы судье с Закарпатья за взятку в 15 тысяч гривен, а судье из Днепра - 3,5 года за злоупотребление влиянием.

В начале июня судья из Броваров получила 6 лет за взятку в тысячу евро.