НАБУ задержало по подозрению в получении взятки судью из Днепропетровского райсуда

Женщину обвиняют в получении 2,5 тыс. долларов.

Национальное антикоррупционное бюро 7 июня задержало по подозрению в получении взятки судью из Днепропетровского районного суда Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ во вторник.

По данным следствия, судья требовала и получила 2,5 тыс. долларов за принятие решения в интересах физического лица по гражданскому делу.

Ей собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды.

Следствие против судьи ведется с февраля 2021 года.

В Днепропетровском райсуде работают шесть судей, из них две женщины - Жанна Озерянская и Лали Новик.

Напомним, что за последние месяцы Высший антикоррупционный суд вынес три обвинительных приговора судьям, которых задерживало НАБУ.

В марте ВАКС назначил 5 лет лишения свободы судье с Закарпатья за взятку в 15 тысяч гривен, а судье из Днепра - 3,5 года за злоупотребление влиянием.

В начале июня судья из Броваров получила 6 лет за взятку в тысячу евро.

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