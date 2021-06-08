Кабмин смягчил карантинные ограничения

Кабинет министров принял решение о смягчении карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Соответствующее постановление №583 от 2 июня обнародовано на Правительственном портале.

Документ, среди прочего, позволяет проведение массовых мероприятий, в частности в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания, если в помещении находится не более 1 человека на 4 кв. метр площади здания, территории или наполненностью залов более двух третей мест (при заполнении двух рядов посетителями и одним пустым рядом).

Ограничения не применяют, если у всех его участников и организаторов мероприятия имеется отрицательный результат теста на ковид методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Разрешается также прием посетителей в кинотеатрах, учреждениях культуры с наполненностью залов не более двух третей мест.

Кроме того, "зеленый" уровень эпидемиологической опасности будет устанавливаться, если количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней - менее 75, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирование на антиген менее 4%, количество тестирований методом ПЦР или экспресс-тестирование в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - более 300 и на всей территории Украины нет регионов с установленным "красного" уровня эпидемической опасности.

Напомним, в воскресенье, 6 июня, коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом меньше 4% зафиксирован в 11 областях Украины.